مؤسسة «مصر بلا مرض» تطلق حملة لتوزيع البطاطين بالجيزة

أطلقت مؤسسة "مصر بلا مرض" للرعاية الصحية، حملة لتوزيع "البطاطين" في محافظة الجيزة، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء لمواجهة سوء الأحوال الجوية.من جانبه؛ قال "جوزيف شحاتة "المنسق العام للفروع بمؤسسة "مصر بلا مرض" إن الحملة قامت بتوزيع عدد من "البطاطين" على دور الأيتام والمسنين والأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الجيزة.يذكر أن مؤسسة "مصر بلا مرض" تقدم خدمات صحية للفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة في إطار حرصهم على مساندة ودعم الدولة المصرية من خلال أنشطتها المختلفة والتي تتمثل في قوافل طبية، وتحويلات لأطباء متخصصين، ومسح طبي في المحافظات والقرى الفقيرة، ودورات طبية لدعم التعليم الطبي المستمر، بالإضافة إلى عيادات طبية خيرية ومبادرات صحية مختلفة بالتعاون مع وزارة الصحة وجهات مختلفة من بينها الكنائس والمحافظات ووزارة التضامن الاجتماعي.