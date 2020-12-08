الإمارات: علاقات مجلس التعاون مع مصر ركن أساسى لحفظ الأمن العربى

قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.وأضاف قرقاش أن علاقات دول الخليج مع مصر ركن أساسي لحفظ الأمن العربي، مضيفًا: الإمارات تدعم السعودية نيابة عن الدول الـ4 بجهود تعزيز التضامن بالخليج، كما أشاد بجهود الكويت والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي.