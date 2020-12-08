بعد الحديث عن تخفيف القيود.. صدمة في قبرص بسبب «كورونا»

قال وزير الصحة القبرصي، كونستانتينوس إيوانو، اليوم الثلاثاء، إن البيانات الوبائية لفيروس كورونا لا تسمح حتى الآن بتخفيف القيود بحلول منتصف الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الأمر يرجع إلى مجلس الوزراء الذي سيعمل على دراسة البيانات واتخاذ القرارات النهائية.وأضاف «إيوانو»، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية «سي إن إيه»، أنه رغم إعلان مجموعة من الإجراءات للفترة بين 14 ديسمبر الجاري و7 يناير المقبل، في محاولة لتهيئة المواطنين لإمكانية رفع القيود، إلا أن تباطؤ وتيرة انتقال العدوى يعد شرطًا أساسيًا لإلغاء التدابير المفروضة لاحتواء الفيروس، مؤكدًا أنه لم يتم تحقيق ذلك بعد.ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تقييم وتحليل البيانات، والنتائج تشير إلى أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لتخفيف الإجراءات المتبعة لكبح جماح فيروس كورونا.