ضبط مدير محطة جمع 33 ألف لتر بنزين لبيعه بالسوق السوداء

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات؛ لتجميعه 33٫500 لتر "سولار بنزين 92".وتبين أن المضبوطات تقدر قيمتها بــ 150 ألف جنيه، وعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.