التحفظ على 3 أطنان سمك مجمد فاسد بالقليوبية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بحوزته سلع منتهية الصلاحية.وتبين ضبط 3٫48 طن أسماك مجمدة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.