ضبط أمين عهدة بالجمعيات الاستهلاكية استولى على 95 طن دقيق مدعم

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط أمين عهده بالجمعيات الاستهلاكية بسوهاج استولى على 95 طن دقيق مدعم لبيعهم بالسوق السوداء.وأكدت التحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد استغلال أمين عهدة بإحدى الجمعيات الاستهلاكية، بمحافظة سوهاج، موقعه الوظيفى وطبيعة عمله واختلاس كمية كبيرة من الدقيق البلدى المدعم عهدته والمسلم إليه لصرفه للمواطنين على البطاقات التموينية بغرض بيعها بالسوق السوداء.وبلغ إجمالى تلك الكميات خلال الفترة محل الفحص بحوالى 95 طن كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.