«الأمن العام» يضبط 181 سلاحا ناريا و288 قضية مخدرات
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:31 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تمكن قطاع الامن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 181 قطعة سلاح ناري، و288 قضية مخدرات، وتنفيذ 79797 حكما قضائيا متنوعا.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.