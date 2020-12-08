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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط عاطل يتاجر في الحشيش بالبساتين

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:29 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل بحوزته كمية من الحشيش قبل ترويجها على عملائه في منطقة البساتين.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له حال تواجده بدائرة القسم.

بتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش - هاتفى محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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