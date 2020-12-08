حفظ التحقيقات في واقعة هروب «فتاة الإسكندرية»

حفظت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام الأول، التحقيقات في هروب فتاة من منزل أسرتها بمحافظة الإسكندرية، عقب تسليم الفتاة لأهلها والتعهد بحسن رعايتها.وتبين من التحقيقات أن الطفلة "فرح" تبلغ من العمر 13 سنة تعرفت على شاب عبر تطبيق "تيك توك"، وخدعها تحت اسم مستعار واستغل خلافها مع أسرتها للإيقاع بها، خاصة بسبب طلب والديها اصطحاب شقيقها المصاب بالتوحد أثناء شرائها احتياجات المنزل.وأضافت التحقيقات أن والدها فوجئ بهروبها من المنزل، وتبين أن الطفلة اتصلت بصديقها لمقابلته إلا أنه تهرب منها وأخبرها أنه تعرض لحادث، واصطحبها شخص إلى منزله للسكن مع زوجته وابنته وبعد يومين شك في أمرها فأخبر رجال الشرطة الذين أحضروها وحرروا محضرا بالواقعة.وقررت النيابة حجز الشاب 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت النيابة بإرسال الهواتف المحمولة الخاصة بهما للفحص وتم تسليم الفتاة لأهلها والتعهد بحسن رعايتها.