كوريا الشمالية تواجه أزمات اقتصادية وصحية في ظل تفشي كورونا

اعتادت كوريا الشمالية مواجهة الصعوبات التي تمثلها العقوبات المختلفة المفروضة عليها، ويواجه اقتصاد كوريا الشمالية أسوأ وضع له هذا العام، على نحو أكثر من المعتاد، ومن المرجح أن يزداد حجم الضرر خلال الأشهر القادمة، مع تفشي جائحة فيروس كورونا في ربوع البلاد.وفي الأسبوع الماضي، دشنت وزارة الخارجية الأمريكية موقعا إلكترونيا جديدا يركز على كوريا الشمالية في إطار "برنامج المكافآت من أجل العدالة" وسوف يكون الموقع بمثابة مركز رئيسي يتيح للأشخاص إبلاغ الحكومة الأمريكية بالانتهاكات المحتملة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.ويمكن منح الأشخاص الذين يقدمون معلومات ترى وزارة الخارجية أنها مفيدة في اتخاذ إجراءات صارمة بسبب ارتكاب هذه الانتهاكات، مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار.وقال المحلل الأمريكي دانيال ديبيتريس في تقرير نشرته مجلة "ناشونال انتريست" الأمريكية إن هذه الخطوة الجديدة دليل آخر على أن ما يسمى بـ "علاقة الود" بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد أصبحت إلى حد كبير ضحية لنفس العداء القديم الذي هيمن على العلاقات بين واشنطن وبيونجيانج منذ تأسيس كوريا الشمالية في أواخر اربعينيات القرن الماضي.