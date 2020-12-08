رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية تواجه أزمات اقتصادية وصحية في ظل تفشي كورونا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:04 ص
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
وكالات
طباعة
اعتادت كوريا الشمالية مواجهة الصعوبات التي تمثلها العقوبات المختلفة المفروضة عليها، ويواجه اقتصاد كوريا الشمالية أسوأ وضع له هذا العام، على نحو أكثر من المعتاد، ومن المرجح أن يزداد حجم الضرر خلال الأشهر القادمة، مع تفشي جائحة فيروس كورونا في ربوع البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، دشنت وزارة الخارجية الأمريكية موقعا إلكترونيا جديدا يركز على كوريا الشمالية في إطار "برنامج المكافآت من أجل العدالة" وسوف يكون الموقع بمثابة مركز رئيسي يتيح للأشخاص إبلاغ الحكومة الأمريكية بالانتهاكات المحتملة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

ويمكن منح الأشخاص الذين يقدمون معلومات ترى وزارة الخارجية أنها مفيدة في اتخاذ إجراءات صارمة بسبب ارتكاب هذه الانتهاكات، مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار.

وقال المحلل الأمريكي دانيال ديبيتريس في تقرير نشرته مجلة "ناشونال انتريست" الأمريكية إن هذه الخطوة الجديدة دليل آخر على أن ما يسمى بـ "علاقة الود" بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد أصبحت إلى حد كبير ضحية لنفس العداء القديم الذي هيمن على العلاقات بين واشنطن وبيونجيانج منذ تأسيس كوريا الشمالية في أواخر اربعينيات القرن الماضي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«المالية» تحدد جدول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 للموظفين في الدولة

القوات المسلحة: مقتل 40 تكفيريًا شديدي الخطورة في عمليات نوعية

«شخصيات وهمية».. تحريات المباحث تكشف مفاجآت فى واقعة فيديو «سماح بنت شهاب»

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

القوات المسلحة: مقتل 40 تكفيريًا شديدي الخطورة في عمليات نوعية

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 8-12-2020

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

مولعون بالرياضات الهوائية يحلّقون فوق جبال إقليم كردستان العراق

9.2 مليار دولار لتوفير الإنترنت فائق السرعة بالريف الأمريكي

أمطار تساعد رجال الإطفاء فى مكافحة حريق بأستراليا

الأمير هارى يقاضى صحيفة بريطانية

أيام زمان

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟ نشرة بأهم الفعاليات الثقافية اليوم

صدور كتاب الماسونية فى عماء التاريخ عن دار رياض الريس

عزاء رفعت سلام بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.. غدًا

«عاش يا كابتن».. فيلم وثائقى مصرى عن أحلام وتحديات لاعبات رفع الأثقال