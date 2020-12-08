وزير الخارجية السعودي في زيارة سريعة للسودان

يصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية للسودان، تستمر يومًا واحدًا.وبحسب وكالة السودان للأنباء «سونا»، من المقرر أن يلتقي الوزير السعودي مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.كما سيجري الوزير مباحثات مع وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الإطلاع على تطورات الأوضاع في السودان، واتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخرًا في جوبا.