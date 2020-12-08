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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

26.5 ألف إصابة بفيروس كورونا فى الهند

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:36 ص
كورونا فى الهند
كورونا فى الهند
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 26 ألفا و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الساعات ال(24) الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و703 آلاف و770 حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - أنه تم تسجيل 385 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات إلى 140 ألفا و958 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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