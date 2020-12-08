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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف كنائس وسط القاهرة يطالب الأقباط بممارسة تسبحة كيهك فى المنازل

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:35 ص
الأنبا رافائيل
الأنبا رافائيل
مونيكا جرجس
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طالب الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة؛ الأقباط بممارسة تسبحة كيهك في المنازل.

وقال الأنبا رافائيل، في بيانًا له: "نظرًا للظروف الحالية، وبسبب انتشار الوبأ الخطر، وامتثالًا لقرار الكنيسة؛ ارجو الالتزام بممارسة تسابيح كيهك في بيوتنا، وأثق أن تعزيات ربنا يسوع ستملأ بيوتنا، وستحضر العذراء لبيوتنا تفرح قلوبنا، وتشفع فينا؛ ليرفع المسيح إلهنا هذا الوبأ الخطر عن العالم كله".

وبدأت كنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، والقداسات بكنائس القاهرة والإسكندرية، لمدة شهر كامل، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الكنيسة، في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق خدمة القداسات، ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة فقط.

وتابعت: «كما تقرر تعليق سهرات شهر كيهك، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهرات المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، والسماح بإقامة صلوات الجناز بكاهن وشماس واحد إلى جانب أسرة المنتقل، وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء، في ظل السماح بإتمام طقس المعمودية، بحضور أسرة المعمد فقط، واستمرار الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بنسبة حضور 25 %».

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