«فايزر» تصدم العالم بعد توفير الكميات المطلوبة من لقاح كورونا

أعلنت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن أن شركة «فايزر» أبلغت مسئولين أمريكيين بأنها لا تستطيع تأمين كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حتى أواخر يونيو 2021.وكانت شركة «فايزر»، أعلنت في نوفمبر الماضي، عن أن لقاحها فعال بنسبة تزيد على 90٪ في الوقاية من فيروس كورونا، وتقدمت بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء (FDA).وطورت «فايزر» لقاحا بالشراكة مع «بايونتيش» الألمانية، وتمت الموافقة على الدواء للاستخدام في بريطانيا، ومن المتوقع أن يحصل قريبًا على الموافقة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.