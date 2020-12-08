ساوثهامبتون يفوز على برايتون 2-1 فى الدورى الإنجليزى

استعاد ساوثهامبتون نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمييرليج)، بعد أن حقق فوزًا صعبًا خارج أرضه على برايتون آند هوف البيون بنتيجة (2-1) مساء اليوم الإثنين، في ختام الجولة الـ11 من البريمييرليج.افتتح برايتون أصحاب الأرض سجل الأهداف في الدقيقة (26) من ركلة جزاء سجلها باسكال جروس، لكن الضيوف ساوثامبتون تمكنوا من العودة للقاء بهدف التعادل في آخر دقيقة بالشوط عن طريق المدافع الدنماركي يانيك فيسترجارد.وعندما دخلت المباراة أمتارها الأخيرة، وضع المهاجم المخضرم داني إنجز فريقه ساوثهامبتون في المقدمة بهدف ثان من نقطة الجزاء في الدقيقة (81).وبذلك الفوز قفز ساوثهامبتون إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ليبقى على بُعد نقطة وحيدة فقط من منطقة المربع الذهبي، بينما تكبد برايتون خسارته الثانية خلال آخر خمس جولات، الخسارة الخامسة هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 10 نقاط يحتل بها المركز الـ16.