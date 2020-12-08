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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-12-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:09 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 8-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، تراجع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي وبنك الاستثمار العربي، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه
بنك مصر والبنك التجاري الدولي.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الثلاثاء 8-12-2020

تراجع سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.08جنيه وللبيع 18.88، وفي المصرف العربي الدول سجل للشراء 19.07 جنيه وللبيع 18.94، وفي بنك الاستثمار العربي انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.88.
سعر اليورو اليوم
وفي بنك وفا التجاري ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.77، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 19.07 جنيه وللبيع 18.91، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.09 جنيه وللبيع 18.87، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 19.09 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك الامارات دبي الوطني سجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.92، وفي وفي بنك عودة سجل للشراء 19.09 جنيه وللبيع 18.87، أما في بنك التعمير والاسكان فسجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.92، وفي البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 19.07 جنيه وللبيع 18.85.

أسعار اليورو اليوم

وفي بنك قناة السويس استقر سعر اليورو ليسجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.68، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.89، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.88، وفي بنك البركة الاسلامي سجل للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.68، أما في بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.88.

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