كاتب فرنسى: باريس ومصر تخوضان حربًا مشتركة ضد التدخلات التركية

أكد الكاتب الفرنسي السويسري إيان هامل، أن العلاقات المصرية الفرنسية تعززت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.وقال هامل في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن من أبرز أسباب التقارب هي أن كل من فرنسا ومصر تخوضان حربا مشتركة ضد التدخلات التركية وسلوك أنقرة العدائي في شرق المتوسط وليبيا وسوريا، مشيرًا إلى أن البلدين يكافحان من أجل وقف خطر جماعات الإسلام السياسي.وأضاف هامل، أن هناك عاملاً مهمًا في تعزيز العلاقات الفرنسية المصرية، وهو أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان صديق شخصي للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قام لودريان بعشرين زيارة رسمية إلى مصر منذ عام 2012.كان قد وصل الرئيس السيسي، أمس الأحد، إلى باريس في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.وتعد الزيارة دليلاً على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، ويبحث الرئيس السيسي خلال زيارته سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة.وعقدت اليوم الإثنين قمة بين الرئيسين السيسى وماكرون في قصر الإليزيه تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وتطرقت إلى أوجه التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن الاستعداد لتوقيع عدة اتفاقيات جديدة خلال الزيارة.