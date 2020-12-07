الحريرى يستكمل مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية مع «عون»

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إنه يستكمل بعد غد الأربعاء المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، لتحديد الكثير من "الأمور الأساسية".جاء ذلك في تصريح صحفي مقتضب أدلى به الحريري عقب زيارته الرئيس اللبناني عصر اليوم في قصر بعبدا الجمهوري، حيث جرى استعراض آخر أجواء الاتصالات والمشاورات على الصعيد الحكومي، والخطوات التي يجرى القيام بها من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.ويسود التعقيد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل الخلافات القوية بين القوى السياسية على توزيع الحقائب السيادية والخدمية الأساسية، وصراع عدد من الأحزاب والتيارات السياسية على حقائب وزارية بعينها، ووجود عقبة أساسية تتعلق بالتمثيل الوزاري المسيحي، وسط تخوف من فشل كل المساعي لتأليف حكومة جديدة لاسيما مع تصلب المواقف السياسية وتصاعد التوتر بين الفرقاء السياسيين وارتفاع الأصوات المعترضة والمطالبة بحصص وزارية.وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبًا من أصل 120 عضوًا بمجلس النواب لـ"الحريري" لتولي المنصب.