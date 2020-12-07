حمدوك يتلقى برقية تعزية من ميركل في وفاة الصادق المهدي

تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، برقية تعزية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وفاة الإمام الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق.وذكرت ميركل أن الصادق المهدي ولسنوات طويلة ظل مؤثرًا بأعماله وشخصيته المتميزة، وبرغم الاعتقال الذي تعرض له، وسنوات المنافي خارج بلاده، لم يتخل عن مساعيه لأجل مستقبل ديمقراطي للسودان، مؤكدة أن وفاة المهدي خسارة كبيرة للسودان.وذكر مجلس وزراء السودان أن حمدوك تلقى أيضًا برقية تعزية من رئيس وزراء كوريا الجنوبية، تشونغ سي كيون، في وفاة الصادق المهدي، أكد فيها أن المهدي كرس حياته لتأسيس الديمقراطية في السودان، وأن أفضل ما يمكن تقديمه لإرث الفقيد هو أن تواصل حكومة وشعب السودان قدمًا في ترسيخ السلام والديمقراطية والازدهار.