تركيا تعتزم إرسال مرتزقة سوريين إلى قطر بداية العام المقبل

أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة التركية تعتزم إرسال 200 مرتزق من الفصائل الموالية لها إلى قطر مطلع العام القادم.ووفقا لما نقله المرصد السوري لحقوق الانسان عن تلك المصادر، فإن المخابرات التركية طلبت من فيلق المجد وبعض الفصائل الأخرى الموالية لها تجهيز قوائم بأسماء 200 مرتزق، ممن شاركوا في معارك ليبيا وإقليم قره باغ، وانتهت عقودهم وعادوا إلى سوريا، وذلك بهدف حراسة المنشآت الرياضية ومراكز في قطر برواتب شهرية تتراوح ما بين 1500 و2500 دولار أمريكي.وقبل يومين، أفادت مصادر المرصد السوري بتوقف عملية عودة مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة إلى سوريا منذ أكثر من 20 يوما، بعد أن كانت آخر دفعة قد عادت من ليبيا إلى سوريا منتصف شهر نوفمبر الماضى، بل على العكس وردت معلومات للمرصد السوري عن نية تركيا إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية نحو ليبيا خلال الأيام القادمة.يذكر أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا 10000، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.