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حوادث

إيداعات وتحويلات بنكية تكشف متورطين في تمويل كيانات إرهابية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:13 م
تحويلات بنكية
تحويلات بنكية
مريم جبل
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تجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة في جرائم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقالت مصادر مطلعة إن أحد البنوك المحلية اشتبه في قيام احد الأشخاص بإجراء إيداعات نقدية يعقبها تحويلات لعدد من الأشخاص غير واضح علاقتهم به.

وأبلغ البنك الجهات المختصة وبالبحث في قاعدة بيانات جرائم الإرهاب، توافرت معلومات تفيد أن شقيق المذكور متهم على ذمة قضية إرهاب، وقدمت الأجهزة الأمنية تحريات ومعلومات وفرتها المؤسسات المالية المتلقية لتحويلات المشتبه به عن الأشخاص المستفيدين من تلك التحويلات، وأماكن تلقي تلك التحويلات، وتحديد مدى إمكانية التوصل إلى أشخاص آخرين ذات صلة بأية نشاطات إرهابية،.

و تم تحديد بيانات المستفيدين من التحويلات وقد أسفرت التحريات عن تشكيل المشتبه به مع آخرين من بينهم بعض المستفيدين من التحويلات مجموعة دعم لوجيستي لتوفير الأسلحة، والمفرقعات، والأموال، والسيارات، والذخائر، والمهمات، والأدوات، ووسائل التعايش لأعضاء جماعة إرهابية، ومقار لإيوائهم ولإخفاء أسلحة نارية، وتصنيع المواد والعبوات المفرقعة، والمواد والأدوات المستخدمة في تصنيع المفرقعات لتنفيذ ما يكلف به أعضاء المجموعة من عمليات إرهابية.

وفي السياق ذاته تجري جهات التحقيق عملها في اشتباه من أحد البنوك حول قيام مشتبه بها "فتاه" بفتح حساب وتوكيل والدها بالتعامل على الحساب البنكي، وبمتابعة الحساب تبين أن القائم عليه والدها أجرى إيداعات متعددة في الحساب وانه جرى سحب الأموال المودعة، من خلال ماكينات صراف الي من أماكن مختلفة.

و تقدم البنك ببلاغ للجهات المختصة ذكر فيه ان الاشتباه ورد بسبب عدم وجود تعاملات تقوم بها المشتبه بها على الرغم من أنها صاحبة الحساب وأن والدها هو المستفيد الحقيقي من التعاملات على الحساب والتي لا تتناسب مع طبيعة نشاطه، كما تبين احتفاظ والد المشتبه بها بحساب طرف البنك المبلغ، وبفحص التعاملات على الحساب تبين أنه يتم تغذيته بتحويلات واردة من مناطق حدودية داخل مصر ويتم سحبها نقدا من أماكن مختلفة.

وفي ضوء عدم تناسب العمليات المصرفية مع طبيعة نشاط والد المشتبه فيها وعدم وضوح مبررات العميات ومصادر الأموال، وعدم وجود مبررات لسحب الأموال من أماكن مختلفة خاصة ان جانب منها واردة من مناطق حدودية ذات مخاطر مرتفعة فقد تم طلب إجراء التحريات من جهات إنفاذ القانون.

و أسفرت التحريات عن انضمام المذكور لجماعة تعتنق أفكار متطرفة، واستخدام جزء من الأموال التي
تم سحبها من حسابه في توفير أموال ومواد لتصنيع المفرقعات استعملت في تنفيذ عمليات إرهابية، وقد قامت النيابة العامة بالتحفظ علي الأموال والقبض على المشتبه بهم ودرجهم على قوائم الإرهاب بتهمة تمويل الكيانات الإرهابية.

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