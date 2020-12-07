الصحة الكويتية تعلن تعافى 306 مصابين بكورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 306 حالات من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد المتعافين في البلاد إلى 140 ألفًا و341 حالة.وقال الصباح- في بيان صحفي اليوم الأحد: "إن هؤلاء المتعافين سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين".وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن، أمس الأحد، عن شفاء 425 حالة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.