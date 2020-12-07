ماكرون: زيارة السيسى تشرف فرنسا وتعزز استقرار الشرق الأوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشرف فرنسا وتعزز استقرار الشرق الأوسط.وأضاف ماكرون، أن الشراكة مع مصر تسمح بتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، وأضاف: نعمل على تعزيز الشراكة مع مصر على كل الصعد، وفقًا لـ"سكاي نيوز".كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى قصر الإليزيه، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.