عذّباها حتى الموت.. تجديد حبس والدي الطفلة مريم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عامل وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل طفلتهما مريم، 10 سنوات، بعد تعذيبها حتى الموت.وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل مصرع طفلة، 10 سنوات، بعد تعرضها للتعذيب على يد والديها بمنطقة كرداسة.فقد أفاد بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من مستشفى أبوالريش للأطفال بوصول طفلة تدعى مريم، 10 سنوات، ومصابة بتوقف تام في عضلات القلب، وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.وبالانتقال والفحص، تبين من التقارير الطبية إصابة الطفلة بتوقف في عضلة القلب، وعقب إسعافها تبين وجود سحجات وكدمات متفرقة في أنحاء جسدها، وكذلك أثر للتقييد في القدم.وبسؤال والد ووالدة الطفلة قررا سقوطها من أعلى السلم أثناء لهوها، إلا أن تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة التى أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي، مدير المباحث، كشفت عكس ذلك.حيث تبين من التحريات، التي أشرف عليها اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن رواية والد ووالدة الطفلة غير متفقة مع الإصابات المتواجدة بجسدها، وبمواجهتهما، اعترفت الأم بتقييدها قبل النوم خوفا عليها من السقوط من الطابق الرابع، كما اعترف الأب بقيامه بالتعدي الدائم عليها الضرب.تحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.