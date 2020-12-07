رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عذّباها حتى الموت.. تجديد حبس والدي الطفلة مريم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:05 م
حبس والدي
حبس والدي
ندى حمدي
طباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عامل وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل طفلتهما مريم، 10 سنوات، بعد تعذيبها حتى الموت.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل مصرع طفلة، 10 سنوات، بعد تعرضها للتعذيب على يد والديها بمنطقة كرداسة.

فقد أفاد بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من مستشفى أبوالريش للأطفال بوصول طفلة تدعى مريم، 10 سنوات، ومصابة بتوقف تام في عضلات القلب، وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وبالانتقال والفحص، تبين من التقارير الطبية إصابة الطفلة بتوقف في عضلة القلب، وعقب إسعافها تبين وجود سحجات وكدمات متفرقة في أنحاء جسدها، وكذلك أثر للتقييد في القدم.

وبسؤال والد ووالدة الطفلة قررا سقوطها من أعلى السلم أثناء لهوها، إلا أن تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة التى أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي، مدير المباحث، كشفت عكس ذلك.

حيث تبين من التحريات، التي أشرف عليها اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن رواية والد ووالدة الطفلة غير متفقة مع الإصابات المتواجدة بجسدها، وبمواجهتهما، اعترفت الأم بتقييدها قبل النوم خوفا عليها من السقوط من الطابق الرابع، كما اعترف الأب بقيامه بالتعدي الدائم عليها الضرب.

تحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لجنه الانتخابات بالاسم عبر الهيئة الوطنية للانتخابات

مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-12-2020

تعذر حضور الإرهابي محمود عزت لجلسة محاكمته

الصور

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

image description

«عمليات دمياط» تتابع التصويت بـ«إعادة النواب».. وتدعو للمشاركة

image description

رفع 31 طنا مخلفات بعدة قرى في أسيوط

image description

محافظ دمياط: فتح كافة لجان الاقتراع في موعدها

image description

إقبال كبير في أول ساعات التصويت بكفر سعد بدمياط

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

ماكرون: زيارة السيسى تشرف فرنسا وتعزز استقرار الشرق الأوسط

حالة الطقس اليوم في مصر.. الأرصاد: أمطار بالقاهرة وشمال الصعيد

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

مطالب بوضع صورة مارادونا على العملة الأرجنتينية

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 7-12-2020

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب الإثنين 7-12-2020

نقل 340 شخصا للمستشفى بعد إصابتهم بمرض غامض في الهند

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية وأدبية متنوعة بـ«ثقافة بني سويف»

الأحد.. افتتاح معرض «تنويعات» للتشكيلي وائل حمدان

السفيرة نائلة جبر: السينما تلعب دورا في تجسيد معاناة الاتجار بالبشر

الخميس.. محفوظ يلتقي ماركيز بمتحف محمود مختار