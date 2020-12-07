تعذر حضور الإرهابي محمود عزت لجلسة محاكمته

‎أكدت مصادر بمجمع محاكم طرة تعذر حضور الإرهابي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، لجلسة إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، قد حددت جلسة اليوم الاثنين لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد».وتعقد المحاكمة أمام الدائرة الثانية بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، بأمانة سر سيد حجاج.وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في ديسمبر 2018، قد قضت ببراءة عصام العريان، ومحمد البلتاجي، في إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".