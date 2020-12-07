تعذر حضور الإرهابي محمود عزت لجلسة محاكمته
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:19 م
عادل عبد العالطباعة
أكدت مصادر بمجمع محاكم طرة تعذر حضور الإرهابي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، لجلسة إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، قد حددت جلسة اليوم الاثنين لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد».
وتعقد المحاكمة أمام الدائرة الثانية بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، بأمانة سر سيد حجاج.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في ديسمبر 2018، قد قضت ببراءة عصام العريان، ومحمد البلتاجي، في إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، قد حددت جلسة اليوم الاثنين لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد».
وتعقد المحاكمة أمام الدائرة الثانية بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، بأمانة سر سيد حجاج.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في ديسمبر 2018، قد قضت ببراءة عصام العريان، ومحمد البلتاجي، في إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".