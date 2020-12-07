«الكمامة» تُسقط 5404 سائقين في قبضة الأمن

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية قِبل 5404 سائق نقل جماعي، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 541 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس المستجد.كما جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.