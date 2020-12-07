«مادورو» يعلن فوزه في انتخابات فنزويلية قاطعتها المعارضة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الفوز في الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها المعارضة.وبعد فرز أكثر من 82% من الأصوات، فاز مادورو وحلفاؤه الاشتراكيون بما يزيد قليلا عن 67%، وفقًا لما ذكرته محطة تيليسور الفنزويلية.وحصلت أحزاب المعارضة على ما يقرب من 32% من الأصوات.ومن شأن فوز حزب مادورو الاشتراكي أن يضع المؤسسة الحكومية الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد بين يديه.وقاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات، وحثت أنصارها على عدم التصويت، بقيادة زعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان جوايدو الذي دخل في صراع على السلطة مع مادورو في يناير 2019.واعترفت به عشرات الدول كرئيس مؤقت لفنزويلا.