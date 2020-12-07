2.4 مليار دولار تبادل تجاري مع فرنسا.. واستثماراتها 448.8 مليون دولار

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجـم التجارة بين مصر وفرنسا خلال عام 2019 بلغت نحو 2.4 مليار دولار، بينما سجل 1.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير ـ سبتمبر عام 2020.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية من كافة السلع والمنتجات خلال الفترة من يناير -سبتمبر 2020، 412 مليون دولار بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، في حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير -سبتمبر 2020 نحو 1231 مليون دولار، بينما كانت 1746 خلال عام 2019.أما عن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين مصر وفرنسا، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية الوافدة (المتحصلات) من فرنسا 448.8 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات المغادرة (المدفوعات) إلى فرنسا 1312.6 مليون دولار متضمنة سداد أقساط القروض ليكون ميزان الاستثمارات الأجنبية لصالح الجانب الفرنسي بنحو 863.8 مليون دولار خلال عام 2018-2019.وقدرت تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 112.8 مليون دولار في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين إلى فرنسا 11.6 مليون دولار، وكان ميزان التحويلات الجارية في صالح الجانب المصري بنحو 101.2 مليون دولار خلال عام 20182019.وسجل عدد المصريين المتواجدين بدولة فرنسا طبقا لتقديرات البعثة 416.250) حتى نهاية عام 2019.