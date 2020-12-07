الناتج الصناعي الألماني يقفز 3.2% في أكتوبر

أظهرت بيانات اليوم الاثنين ارتفاع الناتج الصناعي الألماني أكثر كثيرا من المتوقع في أكتوبر، في مؤشر جديد على أن قطاع الصناعات التحويلية المعتمد على التصدير يساعد أكبر اقتصاد أوروبي على النهوض بقوة في مستهل الربع الأخير من السنة.وزاد الناتج الصناعي 3.2% وزادت قراءة الشهر السابق إلى نمو نسبته 2.3 % بعد إجراء مراجعة، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي.كان استطلاع أجرته رويترز توقع زيادة قدرها 1.6 %.