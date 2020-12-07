ايبارشية البلينا تقرر تعليق سهرات كيهك

أعلنت إيبارشية البلينا للأقباط الأرثوذكس؛ تعليق كافة الخدمات والأنشطة الكنسية والاجتماعات وخدمات مدارس الأحد.وقالت الإيبارشية في بيانا لها: نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وحرص الكنيسة على سلامة الجميع تقرر تعليق الخدمات بالإيبارشية واقتصار القداسات الإلهية؛ التي تقام أيام الأحد والجمعة على الآباء الكهنة فقط.وتابعت: إلغاء الافتقاد والزيارات المنزلية وصلوات الثالث وكافة الأنشطة بالإيبارشية.والكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ، اليوم الإثنين، بتعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، والقداسات بكنائس القاهرة والإسكندرية، لمدة شهر كامل، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.