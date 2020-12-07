إيبارشية المنصورة تقرر اقتصار القداسات على 3 أيام فقط

أعلنت إيبارشية المنصورة للأقباط الأرثوذكس، تعليق كافة الخدمات والأنشطة الكنسية وخدمات مدارس الأحد وسهرات كيهك.وقالت الإيبارشية، في بيان لها، "نظرا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد قررنا تعليق كافة سهرات كيهك والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهرات المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية".وتابعت الإيبارشية في بيانها: "اقتصار صلوات القداسات الإلهية على ثلاثة أيام فقط، هى الأحد والجمعة والأربعاء، بحيث يكون فرد في كل دكة، بالإضافة إلى تعليق الافتقاد والأنشطة وإلغاء صلوات الثالث".وشدد الإيبارشية على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء تواجد الأفراد داخل الكنيسة، منعا لانتشار فيروس كورونا.جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ، اليوم الإثنين، بتعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، والقداسات بكنائس القاهرة والإسكندرية، لمدة شهر كامل، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.