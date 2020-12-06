«الإحصاء»: 45.5% زيادة في معدل حوادث القطارات خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد حوادث القطارات إلى 208 حادث خلال أكتوبر 2020، مقابل 143 حادث خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 45.4%.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن حوادث القطارات أسفرت عن 10 حالات إصابة خلال أكتوبر الماضى مقابل 7 حالات إصابة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما لم تسجل حالات وفاة خلال أكتوبر من عامى 2019-2020.