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رئيس التحرير التنفيذي
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المغرب.. جولة داخل بلد «السحر والشعوذة»

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:43 م
المغرب
المغرب
إسلام جمال
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المغرب.. بلد السحر والجمال، قطعة من الجنة على الأرض وهبها الله الكثير من المناظر الخلابة، الأمر الذي جعلها منطقة جذب للسياحة.

تتمتع المغرب بموقع جغرافي مميز، حيث تقع من ناحية الشمال على البحر الأبيض المتوسط كما يفصل بينها وبين إسبانيا من الحدود الشمالية مضيق جبل طارق، كما يحدها من الجنوب موريتانيا والصحراء الأفريقية، أما من الغرب فهى على حدود المحيط الأطلسي ومن الشرق تقع على حدود الجزائر.

نظرًا لقُرب المغرب من أوروبا، فهي وجهة سياحية لكثير من السياح الأجانب، خاصة من إسبانيا ويرجع ذلك لقربها من إسبانيا، فإذا كنت في إسبانيا بمجرد عبور الحدود تكون داخل المغرب.

فى التقرير التالي نأخذك في جولة إلى بلد السحر والجمال (المغرب):

«مدينة مراكش»
تلقب بمدينة الألوان حيث تعتبر من أكثر المدن شهرة في المغرب، حيث تجد فى المدينة مزيج بين الثقافات القديمة وأخرى حديثة، فأكثر ما يميز المدينة البهلوانات وسحرة الثعابين، الأمر الذى يجعلها من أكثر المدن شهرة وجذبًا للسياح.

مراكش ثالث أكبر مدن المغرب مساحة وأكثرها أهمية وجذبًا لأنظار السياح لما تتمتع به من مناخ لطيف خاصةً خلال الفترة من سبتمبر وحتى مايو.
«مدينة مراكش»
«مدينة مراكش»

«ساحة جامع الفنا»
تعتبر ساحة جامع الفنا من أماكن السياحة في المغرب التي تجذب السياح، فهى تجربة للأجواء التقليدية الباهرة للمدينة والاختلاط بسكانها الأصليين حيث عروض الثعابين بيد السحرة الماهرين ورسومات الوشم والحناء المغربية الأصلية.
«ساحة جامع الفنا»
«ساحة جامع الفنا»
«مدينة طنجة»
يمكنك وصف طنجة بأنها واحدة من أجمل المدن المغربية لما تتمتع به من طبيعة خلابة يعكسها مينائها الذي يشهد لحظات تلاقي البحر المتوسط بالمُحيط الأطلسي التي يُمكن رصدها من خلال المُنتجعات السياحية المُمتدة بطول الساحل، بينما تُعد غابة الرُميلات المُتنفس الأخضر الوحيد بالمدينة.
طنجة
طنجة
«مدينة شفشاون»
تعد مدينة "شفشاون" أو المدينة الزرقاء كما يدعوها السياح قبل أهلها الأصليين واحدة من أجمل مدن المغرب لما تتمتع به من هدوء وجمال تعكسه الطلّة الزرقاء التي تكسو شوارعها وبيوتها الريفية التقليدية.
المغرب.. جولة داخل

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