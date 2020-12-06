الجيش الليبي: مصر من الدول المهمة وأمننا القومي واحد

أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اليوم الأحد، رصدهم 5 سفن تركية بالمياه الإقليمية الليبية، موضحًا أن أنقرة تحاول عرقلة كل ما يجعل ليبيا مستقلة عبر دعمها الإرهاب.وشدد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي في تصريحات له- اليوم- على أن ثوابتهم الدائمة هي القضاء على الإرهاب والمرتزقة وإخراج الأجانب من ليبيا.وأشار المحجوب، إلى أن مصر من الدول المهمة ويجمعها مع ليبيا أمن قومي مشترك، وأن المشاورات مستمرة بين البلدين عبر كل القنوات.يذكر أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وصل مصر في وقت سابق اليوم، وذلك بالتزامن مع المشاورات السياسية التي تقودها البعثة الأممية بين الأطراف الليبية.