سعر اليورو اليوم فى مصر لحظة بلحظة الإثنين 7-12-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة

استقر سعر اليورو اليوم في بنك أبوظبي الأول ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.40





وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 19.12 جنيه وللبيع 18.88





وفي بنك التنمية الصناعية استقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.06 جنيه وللبيع 18.90





وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 19.11 جنيه وللييع 18.90





أما في بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.78.

سعر اليورو اليوم بالمصري وفي بنك قناة السويس ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.91، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 19.04 جنيه وللبي 18.89، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.89، وفي البنك الأهلي المصري ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.89، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.91، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.91، وفي بنك عودة سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.91.

أسعار اليورو اليوم وواصل سعر اليورو اليوم ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل في بنك التعمير والإسكان للشراء 19.12 جنيه وللبيع 18.89، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.89، وفي بنك تنمية الصادرات سجل سعر اليورو للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.91، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.90، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.91، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.95.





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