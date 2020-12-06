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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خطوات تسجيل دخول استمارة الثانوية العامة 2021 - 2020

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:09 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
نعمات مدحت
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بسعى الكثير من الطلاب لمعرفة خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021 - 2020 من أجل التمكن من خوض امتحانات العام الدراسي 2021، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفعيل رابط إلكتروني لتسجيل الاستمارة امتحانات الصف الأول الثانوي، مع ملء الاستمارة، لأداء الامتحان التجريبي والفصل الدراسي الأول ونهاية العام الدراسي.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021


وطبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون 3 اختبارات إلكترونية خلال العام الدراسي الجاري، على أن يكون الاختبار الأول في منتصف الشهر الجاري تجريبيًا من أجل تدريب الطلاب على الاختبارات بواسطة استخدام جهاز التابلت.

وحددت الوزارة  موعد الامتحان الثاني، وذلك في يوم 23 يناير المقبل، وهو امتحان نصف العام الدراسي، والامتحان الإلكتروني الثالث لطلاب الصف الأول الثانوي هو اختبار آخر العام الدراسي، وسوف تتم الاختبارات الثلاثة من داخل المواد الدراسية المقررة لهذا العام الدراسي.

خطوات تسجيل استمارة امتحان أولى ثانوي 2021
يمكن للطلاب تسجيل الدخول على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الأول الثانوي 2021 من. https://moe-register.emis.gov.eg 
يقوم الطالب بتسجيل استمارة بشكل الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

يقوم الطالب بالحصول على الرقم السري والباسوورد الخاص به.

بعدها الدخول على وزارة التربية والتعليم ثم بوابة الثانوية العامة.

ثم يقوم الطالب بالبدء في كتابة الاستمارة الورقية.

ثم يقوم بملء استمارة البيانات التي تظهر أمامه، وتشتمل على الاسم _ تاريخ الميلاد _ رقم التليفون _ النوع _ مهنة ولي الأمر.

يقوم الطالب باختيار الشعبة سواء أدبي _ علمي علوم _علمي رياضة.

يقوم الطالب بطباعة الاستمارة بعد تسجيل البيانات السابق ذكرها، ويقوم بطباعة صورة له لكي يتمكن من دخول الامتحانات.

في حال وجود خطأ في البيانات أو عدم التسجيل يقوم الطالب بالتوجه إلى المدرسة لتصحيح البيانات.

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