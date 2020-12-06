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منوعات

تعرف على موعد بدء صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:09 م
صرف معاشات
صرف معاشات
هبه محمد
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في الوقت الحالي تستمر مؤشرات البحث على " جوجل " من قبل المواطنين، عن موعد بدء صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020 حيث بدأت وزارة المالية في صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020 وذلك مع بداية الشهر الحالي لنحو 2.4 مليون مواطن، في ماكينات الصرف ومكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك من لمن يتقاضون أقل من ألف جنيه.

وقالت وزارة المالية، أن صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020، كان في خلال يومين الثلاثاء والأربعاء الماضي، وذلك قبل أن تبدأ صرف معاشات شهر ديسمير 2020 من الشريحة والفئة الثانية بمبلغ 1000 إلى 2000 جنيه، وذلك كان بداية من الخميس الماضي، وتستمر حتي يوم الأحد المقبل.

ويقدم لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص المواعيد في بدء صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير، وذلك وفقًا لقرارات وزارة المالية.

أثار حالة من التساؤلات لدى المواطنين أصحاب المعاشات حول مواعيد بدء صرف الشريحة الثالثة من المعاشات في شهر ديسمير، وذلك مع بداية الشهر الحالي لنحو 2.4 مليون مواطن.

موعد بدء صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020


كشفت وزارة المالية، عن موعد بدء صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020، لفئة 2000 جنيه عقب الإنتهاء من صرف معاشات الشريحة الثانية والتي تتراوح بمبلغ 1000 إلى 2000 جنيه شهريًا، والتي ستنتهي اليوم الأحد 6-12-2020، والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية، عن موعد بدء صرف الشريحة الثالثة للمعاشات شهر ديسمير 2020، فئة الـ 1000 جنيه وأكثر من أصحاب المعاشات، وذلك في يومين الإثنين 7-12-2020، ويوم الثلاثاء 8-12-2020.

شرائح صرف معاشات شهر ديسمير 2020


يبحث أصحاب المعاشات، عن موعد بدء صرف الشريحة الثالثة للمعاشات شهر ديسمير 2020، وتتضمن شرائح أصحاب معاشات شهر ديسمير 2020، على 3 شرائح وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإجرائية للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التكدس والإزدحام في الشوارع، وفقرت وزارة النقل والحكومة المصرية الوقت على أصحاب المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

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