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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على خطوات التسجيل الالكتروني لمعاش تكافل وكرامة للمصريين

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:09 م
معاش
معاش
ولاء جمال
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ننشر خطوات التسجيل الالكتروني لمعاش تكافل وكرامة حيث كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن استفادة نحو ٣.٦ مليون أسرة من برنامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعى، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى مزيد من الأسر خلال الفترة المقبلة بإجمالى ٤ ملايين أسرة تشمل ١٧ مليون مواطن.

رابط الاستعلام عن قبول معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي


ويرصد "الدستور" إجراءات الاستعلام عن خدمات وشكاوى برنامج تكافل وكرامة، بالرقم القومي عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات التسجيل الالكتروني لمعاش تكافل وكرامة 2021


1- تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط tk.moss.gov.eg

2- إدخال الرقم القومي.

3- تسجيل البيانات المطلوبة.

4- اختيار الخدمة التي يريدها.

5- تقوم بالضغط علي زر الاستعلام.

6- يتم توجيهك الى صفحة اخرى بها بيانات الاستعلام.

خطوات تسجيل شكوى برنامج تكافل وكرامة

- يقوم المواطن (القائم بالشكوى) بتسجيل الرقم القومى له.

- تم الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

- ستظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهى:

- اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز قسم الشرطة التابع له، وستظهر بشكل تلقائى فى حالة أن المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.

- تحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات.

- كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

- رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى أو أقرب فرد فى الأسرة.

- رقم الهاتف الأرضي.

- كتابة تفاصيل الشكوى.

- الضغط على كلمة تسجيل.

- ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

- يقوم المواطن بطباعة الشكوى التى تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة.

- يظهر محتويات الشكوى وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الهدف من البوابة هو الاستعلام عن قبول معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وسرعة استقبال الشكاوى والبت فيها، علاوة على اتجاه الوزارة لميكنة خدماتها فى ظل جائحة كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعي.

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