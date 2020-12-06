تعرف على خطوات التسجيل الالكتروني لمعاش تكافل وكرامة للمصريين

خطوات التسجيل الالكتروني لمعاش تكافل وكرامة 2021

خطوات تسجيل شكوى برنامج تكافل وكرامة

- يقوم المواطن (القائم بالشكوى) بتسجيل الرقم القومى له.



- تم الضغط على كلمة تسجيل شكوى.



- ستظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهى:



- اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز قسم الشرطة التابع له، وستظهر بشكل تلقائى فى حالة أن المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.



- تحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات.



- كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.



- رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى أو أقرب فرد فى الأسرة.



- رقم الهاتف الأرضي.



- كتابة تفاصيل الشكوى.



- الضغط على كلمة تسجيل.



- ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.



- يقوم المواطن بطباعة الشكوى التى تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة.



- يظهر محتويات الشكوى وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.



وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الهدف من البوابة هو الاستعلام عن قبول معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وسرعة استقبال الشكاوى والبت فيها، علاوة على اتجاه الوزارة لميكنة خدماتها فى ظل جائحة كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعي.





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