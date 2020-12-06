«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

◄صفوان ثابت

◄مالك التوحيد والنور

◄خالد الأزهري

تواصل نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة مع رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم صفوان ثابت، مالك المجموعة ورئيس مجلس إدارة شركة جهينة، والسيد رجب السويركي، مالك محلات «التوحيد والنور»، ووزير القوى العاملة الأسبق خالد الأزهري.ويواجه المتهمون الثلاثة تهم تمويل الإرهاب ودعم جماعة الإخوان الإرهابية على أساس أنها جماعة أسست على خلاف القانون.وقررت جهات التحقيق، حبس صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.وأسندت للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن رأس مال « ثابت» يتجاوز السبعة مليارات جنيهًا وذلك على الرغم من تحفظ لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، عام 2015، على أمواله، وتم فك التحفظ على أمواله.وزيادة رأس المال مؤخرًا أعطى احتمال أن تكون ما زالت هذه الشركات تدعم الإخوان بسبب تدفق حصة من تلك الأموال للجماعة، أو إسهام القائمين عليها فى تمويل مخططاتها، كما أنه هناك شبهات وجود أسهم لعدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية في ملكية هذه الشركة، خاصة بسبب وجود علاقة قرابة بين صفوان ثابت وحسن الهضيبي مرشد جماعة الإخوان الأسبق، وعن مخاطر تمرير تلك الأموال الضخمة لخدمة مخططات التنظيم، أو تمويل أنشطته المُجرّمة وفق نصوص قانون الإرهاب.وخلال قرار حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، تم تسليم إدارة شركة «جهينة» إلى سيف صفوان ثابت، نجل رجل الأعمال صفوان ثابت، والذى كان يشغل موقع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.تستكمل نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقات موسعة مع رجل الأعمال السلفي سيد رجب السويركي، مالك محال التوحيد والنور المنتشرة في فروع الجمهورية، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتمويل الإرهاب.ويتم التحقيق معه في عدد من التهم والمخالفات التي وقعت منه على مدار الأعوام الماضية تمثلت التهم هو انتماء «السويركي» لجماعة الإخوان الإرهابية، كما أنه متورط في دعم الإرهاب.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض عليه في منتصف الأسبوع الماضي في منطقة التجمع الخامس، ومنذ ذلك يتم يوميًا التحقيق معه، خاصة أن هناك مخالفات تتعلق بغسل الأموال والاتجار في العملة والتهرب الضريبي، وتمويل الجماعة الإرهابية وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.أمرت نيابة أمن الدولة العليا، حبس خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ في اتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.وأسندت جهات التحقيق للمتهم في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.يذكر أن الأزهري كان متهما فى أحداث قضية حرق مبنى محافظة الجيزة، والتي تعود وقائعها فى أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، إلى أنه تم إخلاء سبيله في أكتوبر 2016؛ لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بعامين كحد أقصى، ثم جرى القبض عليه مجددًا الأسبوع الجاري بناء على قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى القضية الجديدة موضع التحقيقات.