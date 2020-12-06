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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على مهندس تسبب في وفاة شرطي بالمعادي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
القبض على مهندس
القبض على مهندس
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على مهندس متهم بالتسبب في وفاة شرطي بعدما صدمه بسيارته في منطقة المعادي بمحافظة، وكان رقيب شرطه لقى مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة بمنطقة زهراء المعادي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وكان المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادين قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ حادث تصادم ومتوفي بشارع الزهراء الرئيسي، بالطريق القادم من نيركو المتجه إلى زهراء المعادي.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه حال تواجد رقيب ول شرطه "أ. ف"، 49 سنة، من قوه قسم مرور المعادي، المعين خدمة سهاري نفق الزهراء لتيسير الحركة المرورية بمنطقه الأعمال والحفر المتواجدة بمكان البلاغ تحديدا، مستعينا بالأقماع المرورية والعصا المرورية المضيئة اصطدمت به سيارة مجهولة، ما أدى لوفاته متأثرا بإصابات متعددة بالجسم وتم نقله لمستشفى مبرة المعادي.

وبسؤال شاهد الواقعة "أ. ف"، 48 سنة، فني كهرباء، المسؤول عن أعمال الحفر بمحل الواقعة، أيد ما سبقـ مضيفا أن السيارة المتسببة سوداء اللون ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية، والعمل علي تفريغ الكاميرات لمعرفه المتسبب، وكلفت وحدة مباحث القسم بعمل التحريات اللازمة ورفع الكاميرات بمكان الحادث للوصول إلى السيارة المتسببة في الحادث والعمل على ضبطها.، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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