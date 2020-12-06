القبض على مهندس تسبب في وفاة شرطي بالمعادي
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على مهندس متهم بالتسبب في وفاة شرطي بعدما صدمه بسيارته في منطقة المعادي بمحافظة، وكان رقيب شرطه لقى مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة بمنطقة زهراء المعادي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وكان المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادين قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ حادث تصادم ومتوفي بشارع الزهراء الرئيسي، بالطريق القادم من نيركو المتجه إلى زهراء المعادي.
انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه حال تواجد رقيب ول شرطه "أ. ف"، 49 سنة، من قوه قسم مرور المعادي، المعين خدمة سهاري نفق الزهراء لتيسير الحركة المرورية بمنطقه الأعمال والحفر المتواجدة بمكان البلاغ تحديدا، مستعينا بالأقماع المرورية والعصا المرورية المضيئة اصطدمت به سيارة مجهولة، ما أدى لوفاته متأثرا بإصابات متعددة بالجسم وتم نقله لمستشفى مبرة المعادي.
وبسؤال شاهد الواقعة "أ. ف"، 48 سنة، فني كهرباء، المسؤول عن أعمال الحفر بمحل الواقعة، أيد ما سبقـ مضيفا أن السيارة المتسببة سوداء اللون ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية، والعمل علي تفريغ الكاميرات لمعرفه المتسبب، وكلفت وحدة مباحث القسم بعمل التحريات اللازمة ورفع الكاميرات بمكان الحادث للوصول إلى السيارة المتسببة في الحادث والعمل على ضبطها.، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وكان المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادين قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ حادث تصادم ومتوفي بشارع الزهراء الرئيسي، بالطريق القادم من نيركو المتجه إلى زهراء المعادي.
انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه حال تواجد رقيب ول شرطه "أ. ف"، 49 سنة، من قوه قسم مرور المعادي، المعين خدمة سهاري نفق الزهراء لتيسير الحركة المرورية بمنطقه الأعمال والحفر المتواجدة بمكان البلاغ تحديدا، مستعينا بالأقماع المرورية والعصا المرورية المضيئة اصطدمت به سيارة مجهولة، ما أدى لوفاته متأثرا بإصابات متعددة بالجسم وتم نقله لمستشفى مبرة المعادي.
وبسؤال شاهد الواقعة "أ. ف"، 48 سنة، فني كهرباء، المسؤول عن أعمال الحفر بمحل الواقعة، أيد ما سبقـ مضيفا أن السيارة المتسببة سوداء اللون ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية، والعمل علي تفريغ الكاميرات لمعرفه المتسبب، وكلفت وحدة مباحث القسم بعمل التحريات اللازمة ورفع الكاميرات بمكان الحادث للوصول إلى السيارة المتسببة في الحادث والعمل على ضبطها.، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.