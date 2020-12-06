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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
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حوادث

إحالة عامل قتل طالبا لوقوفه مع فتاة بالبساتين للجنايات

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
إحالة عامل
إحالة عامل
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الأحد، بإحالة عامل إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتمزيق جثة طالب في شارع الجزائر بسبب وقوفه مع فتاة أسفل منزله.

وجاء في مناظرة النيابة عن أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر به جرح طعني في البطن وجرح قطعي في الرقبة وآثار كدمات في الرأس، ملقاة في صندوق قمامة.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الذي أكد أنه سبق وتورط في قضية انتماء لجماعة إرهابية وحبس على ذمتها حتى خرج منها منذ عام 2016، وأنه ارتكب الواقعة بحجة النهي عن المنكر،لأن وجود الشاب والفتاة اسفل منزله شيء محرم خاصة أن الوقت كان متأخر والشارع خالي من المارة.

وأضاف المتهم أنه عندما سمع ضحك الشاب والفتاة أسفل شرفة مسكنه في شارع الجزائر طاب منه الذهاب قائلًا: "بلاش مسخرة عندنا بنات"، وأكد أن الشاب بادله الالفاظ فنزل له وهبط وتعدى عيله بسلاح ابيض بطعنة نافذة في البطن وكان ذلك في وقت متاخر من الليل فلم يتواجد أحد في الشارع فهربت الفتاة ىكانت معها شقيقتها طفلة عندما اخرج سلاح أبيض - سكين- وطعنه أول طعنة.

وتابع المتهم في أقواله أن الطالب بتلقيه الطعنة حاول الجري لكنه سقط على وجهه على حجر مما فقد الوعي فطعنه طعنة في الرقبة، فقام بسحبه اسفل الشرفة وعقب مرور ساعتين من الواقعة بدأ حمله والقاه في مقلب قمامة على بعد 80 مترا من مكان الواقعة، مضيفا أنه ارتكب قتله ولم يكتف بالطعنة الأولى خوفًا من تعقبه وخاف من عودة الفتاة وايجاده والإرشاد عنه.

و استمعت النيابة إلى أقوال والد المجني عليه، موظف، أن بداية الواقعة كانت حينما طلب منه نجله الضحيه الذهاب للجلوس مع اصدقائه حينما تأخر عن موعد حضوره اضطر الاهلى إلى الاتصال به، لكنه بدون اي استجابه، وفى فجر اليوم الثانى ذهب للبحث عنه فى الأقسام والمستشفيات.

وأضاف أن شقيقه كتب على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيبهـ فجاءه رد بوجود جث في صقر قريش، وعلى الفور ذهب معه عند شارع السعودية وهناك اكتشفوا الواقعة ان المجنى عليه قتل على يد عامل نملتحي لوقوفه مع فتاة.

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