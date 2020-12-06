بـ35 مليون.. إحباط تهريب بضائع محظورة بميناء الإسكندرية

نجحت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من البضائع المحظور دخولها للبلاد عبر ميناء الإسكندرية البحرى.أكدت التحريات والمعلومات قيام إحدى شركات المنتجات الكيماوية بمحافظة القاهرة، والمملوكة لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها "كيماويات" داخل 3 حاويات، واحتوائها على أصناف محظور دخولها للبلاد بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على الموافقات اللازمة، ولا تحتوى أى نوع من أنواع الكيماويات.عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط (كميات كبيرة من مستحضرات التجميل - عطور متنوعة - منشطات - كميات من الأجهزة الطبية - كميات كبيرة من الأدوات المكتبية المحظور استيرادها).وتقدر قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ قدره 35 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.