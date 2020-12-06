ترامب: الديمقراطيون سيقودون البلاد للشيوعية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الديمقراطيين إذا حصلوا على الأغلبية في مجلس الشيوخ بالكونجرس، فسيقودون البلاد إلى الشيوعية، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الإخبارية الروسية.وأضاف ترامب، في حديث لمؤيديه في جورجيا: "سيحدد الناخبون في جورجيا، ما إذا كان أطفالنا سيعيشون في ظل الاشتراكية أم في بلد حر".وتابع: "هؤلاء الناس يريدون الانتقال إلى الشكل الشيوعي في الإدارة".وستحدد الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ في دائرتين في جورجيا يوم 5 يناير، الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي.