النخبة تصدر كتاب «الإدارة الحديثة» لــ طارق حجي

صدر حديثًا عن دار النخبة للنشر٬ كتاب «الإدارة الحديثة.. قاطرة التقدم الوحيدة» للدكتور طارق حجي، ضمن مشروع إعادة نشر الأعمال الكاملة للكاتب الكبير.ويقول "حجي"، في مقدمة الكتاب: «يمكن تشبيه علوم الإدارة الحديثة بعملاقٍ يقف على ساقين: الساق الأكاديمية والساق المؤسساتية، فعلوم الإدارة تنبت وتنمو وتنقح وترتقي من خلال عملية جدلية بين عالمي الأكاديمية والعمل المؤسسي، ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن علوم الإدارة الحديثة هي ابنة المناخ العام لاقتصاد السوق".وأضاف: "هكذا يكون من المستحيل الحديث عن علوم إدارة حديثة منبتة الصلة بهذه العوالم الثلاثة: العمل المؤسساتي،الأكاديمي٬ ومناخ اقتصاد السوق"، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية المعنية بنشر مفاهيم ونظم ونظريات وتطبيقات علوم الإدارة الحديثة لها سبق إثراء هذا المجال الحيوي والمهم من سائر جوانبه.ويضم هذا الكتاب خمسة وعشرين فصلًا يتناول الواقع من زاوية واحدة، هي زاوية الإيمان بتساوي معنى التقدم والإدارة.