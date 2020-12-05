«الإحصاء» تكشف مصادر دخل الأسر المصرية خلال 2020

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الدخل من العمل يستحوذ على النسبة الأكبر من مصادر دخل الأسر المصرية على مستوى الجمهورية بنسبة 63.6% خلال عام 2019-2020، إذ تتباين النسبة بين 62.1% فى الحضر مقابل 65.3% فى الريف.أضاف جهاز الإحصاء أن الدخل من التحويلات الجارية سواء الدعم أو أى تحويلات أخرى من داخل أو خارج الجمهورية يأتى فى المرتبة الثانية بين مصادر دخل الأسر بنسبة 23.7%، وترتفع النسبة فى الريف لـ 24% مقابل 23.5% فى الحضر، يليها القيمة الإيجارية المحتسبة بنسبة 9.1%على مستوى الجمهورية ترتفع فى الحضر لـ 9.1% مقابل 8.4%، وأخيرًا يأتى الدخل من الممتلكات بنسبة 3.5% ترتفع فى الحضر لـ 4.8% مقابل 2.3% فى الريف.