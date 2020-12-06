نشرة الحوادث.. حبس صفوان ثابت ورجب السويركى و«أبوسماح» ينفى التهمة عن مصطفى بوخا

نشرة أخبار الحوادث اليوم

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يقدم «الدستور» لمتابعيهالسبت، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.حبس سائق حاول اختطاف فتاة بالتجمعأمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، بحبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باختطاف فتاة للتعدى عليها بمنطقة التجمع.كيف أعادت الداخلية ٢٣ مليار جنيه إلى خزينة الدولة؟يواصل رجال وزارة الداخلية تقديم رسالتهم الأمنية لتحقيق منظومة الأمن المتكاملة، التي من أهم خططها الحفاظ على المال العام، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام.مصادر: مالك «التوحيد والنور» متهم بالتهرب الضريبي وغسيل الأموالكشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل ما تداول بشأن التحقيق مع مالك سلسلة التوحيد والنور سيد رجب السويركي.حبس زوجين عذبا ابنتهما حتى الموت بالجيزةتباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول تعذيب طفلة حتى الموت على يد والديها بزعم تربيتها.تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»أكدت مصادر قانونية القبض على رجل الأعمال السيد رجب السويركي، صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور.أبوسماح ينفي التهمة عن مصطفى بوخا: «كنا بنهزر»تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، من تحديد مكان هروب مصطفى محمود (بوخا) من محل إقامته، عقب تصوير الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل، مستقلًا سيارة وبرفقته بعض أصدقائه أمام منزل إحدى الفتيات، مدّعيًا أنها خطيبته السابقة، مردّدًا عبارات باستخدام مكبر صوت تحمل رسائل سباب للفتاة.تحقيقات صفوان ثابت سرية.. وصاحب «التوحيد والنور» قيد التحقيقكشفت مصادر مطلعة عن التحقيق مع رجل الأعمال صفوان ثابت بنيابة أمن الدولة العليا، بتهمة تمويل جماعة إرهابية.حبس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينةقررت جهات التحقيق المختصة، حبس صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، المنتجة للألبان والعصائر المعبأة في مصر، بتهمة الانضمام وتمويل جماعة إرهابية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.