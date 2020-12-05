حبس سائق حاول اختطاف فتاة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم بحبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باختطاف فتاة للتعدى عليها بمنطقة التجمع.واستمعت النيابة لأقوال الفتاة التى أقرت بأنها تعرضت لمحاولة خطف من سائق استقلت معه سيارته وقام بتهديدها بسلاحه الأبيض لكنها استغاثت مما اجبرته على تركها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع من فتاة تتهم سائق بمحاولة خطفها للتعدى عليها وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.