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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

غدا.. عرض «أنصاف مجانين» و«وادي الجن» ضمن فعاليات «القاهرة السينمائي»

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:18 م
أنصاف مجانين
أنصاف مجانين
حسين الجندي
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يعرض في السادسة من مساء غد الأحد بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، العرض الأول لمسلسلي "أنصاف مجانين" و"وادي الجن" من إنتاجات Viu الأصلية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لأيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مسلسل "أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة السعودية الدكتور شيماء شريف، والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

المسلسل من إخراج عمر رشدي، وبطولة الفنانين المصريين أحمد خالد صالح وأسماء جلال.

أما مسلسل "وادي الجن" فهو من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبدلرحمن اليماني، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى والنجمة ريهام سعيد. ويصوّر هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

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