تعرف على حقيقة وجود زلزال في مصر اليوم

خرجت رواد التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا بتداول أخبار تفيد بأن هناك زلزل في مصر اليوم السبت، ضرب الكرة الأرضية في بعض مناطق القاهرة والجيزة، مرورا بالمحافظات، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة حقيقة وجود زلزال في مصر اليوم ، عبر محركات البحث خلال الدقائق القليلة الماضية، بسبب ما صدره بعض الرواد.

حقيقة وجود زلزال في مصر اليوم

من جانبه، قال الدكتور هشام عبد الحفيظ أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنّ مصر تتعرّض بشكل يومي لزلزال لكن لا يشعر بها المواطنون.

يشار إلى أن آخر زلزال ضرب منطقة دلتا مصر الأحد 22 نوفمبر 2020، بلغت قوته 3.5 درجة على مقياس ريختر.

ويشار إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل من خلال 70 محطة ، حيث تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر، وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

المناطق التي وقع بها الزلزال اليوم

وخرجت وسائل إعلامية، وأوضحت تقارير صحفية أن سكان المدن الجديدة بشرق القاهرة وهي: بدر، القاهرة الجديدة، الشروق، حدائق العاصمة، هليوبوليس، وكذلك مناطق في الدلتا، قد شعروا بالزلزال.

وأوضحت التقارير أن الزلزال وقع في مصر اليوم بمعدل متوسط في فى تمام الساعة الثانية و47 دقيقة.

وأضافت أن الزلزال قد استمر لما يقرب من حوالي 10 ثوانى، ولم تسفر عنه أى خسائر فى الممتلكات أو الأرواح حتى الأن.

وينتظر المواطنون صدور بيان رسمي من الجهات المختصة برصد الزلازل والظواهر الطبيعية في مصر.





وتعتبر مصر من المناطق التي لا تتعرض للزلازل بشكل مستمر أو ملحوظ، حيث تبعد جغرافيا عن حزام الزلازل العالمي.

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