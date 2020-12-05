زلزال في مصر بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر شعر به سكان القاهرة والدلتا





تفاصيل قوة الزلزال في مصر

وأشار الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، في تصريح له اليوم السبت، إلى أن عمق الزلزال في مصر وصل إلى 80 كم، مما أدى لشعور المواطنين بها، وجارٍ إصدار بيان بتفاصيل تلك الهزة.





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سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، منذ قليل، زلزال في مصر شرق البحر المتوسط بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، شعر بها بعض المواطنين في القاهرة ومدن الدلتا.